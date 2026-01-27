calciomercato inter sfida alla juventus per samuele sina

L’Inter si prepara a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, considerando anche possibili movimenti di mercato. La sfida alla Juventus per Samuele Sina si inserisce in un contesto di attenzione ai dettagli e di pianificazione strategica, con l’obiettivo di mantenere la competitività e consolidare i risultati ottenuti fino a ora.

Nelle ultime diciannove giornate di campionato la Beneamata ha subito solamente tredici reti. Nonostante un Sommer un po' così così e al di là che il pacchetto dei centrali (Acerbi e de Vrij) abbiano il contratto in scadenza al 30 giugno. La Beneamata deve giocoforza guardare alla difesa del futuro.

