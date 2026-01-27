Calciomercato Inter l’occhio cade su questo 2002 | gioca in B al Modena

L’Inter mantiene un occhio attento sul mercato, focalizzandosi su giovani talenti come il 2002 che gioca in Serie B con il Modena. La strategia è puntare su profili emergenti per rafforzare la squadra futura, senza trascurare le opportunità di crescita e sviluppo. Un approccio che mira a combinare talento e prospettiva, mantenendo l’attenzione alle novità del settore.

Calciomercato Inter. L’ Inter continua a guardare avanti e a scandagliare il mercato alla ricerca di profili giovani e interessanti su cui costruire il futuro. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari di Sportitalia, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino un nuovo nome che si sta mettendo in luce nel campionato di Serie B. Si tratta di Yanis Massolin, centrocampista offensivo del Modena, formazione attualmente protagonista di una stagione di alto livello. Francese, classe 2002, Massolin è legato ai canarini da un contratto valido fino al 2028, dettaglio che rende l’operazione tutt’altro che immediata ma comunque monitorata con grande attenzione dagli osservatori interisti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

