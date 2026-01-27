Il Milan sta valutando l’acquisto di Radu Dragusin dal Tottenham, cercando di rafforzare la propria difesa negli ultimi giorni di calciomercato invernale. La proposta è attualmente in fase di valutazione, con alcuni interrogativi sul futuro del difensore rumeno classe 2002. Un’operazione che potrebbe influenzare significativamente la rosa dei rossoneri nella seconda parte della stagione.

Il centrale rumeno, classe 2002 attualmente in forza al Tottenham, conosce bene il nostro Paese e la Serie A per aver indossato le maglie di Sampdoria, Salernitana, Juventus e Genoa. Club, quest'ultimo, con cui è esploso, guadagnandosi il trasferimento in Inghilterra, agli 'Spurs', per 31 milioni di euro, bonus inclusi, nel gennaio di due anni fa. L'avventura inglese, però, per Dragusin non sta andando come avrebbe desiderato. Appena 9 partite nella prima mezza stagione a Londra, poi 28 l'anno passato, condizionato dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, avvenuta il 30 gennaio 2025 nel match di Europa League contro l'Elfsborg. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan punta Dragusin: la proposta agli ‘Spurs’ e un grande interrogativo

Il calciomercato della Lazio si concentra sulla possibile acquisizione di Radu Dragusin, difensore con esperienza in Serie A.

