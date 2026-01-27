Calcio il figlio di Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina

La nomina di Giuseppe Commisso a presidente della Fiorentina segna un nuovo capitolo per il club. Figlio di Rocco Commisso, recentemente scomparso, assume il ruolo in un momento di continuità. Questa decisione riflette l’impegno della società nel mantenere stabile la gestione e nel proseguire il percorso intrapreso. Una scelta che potrebbe influenzare il futuro del club e la sua presenza nel calcio italiano.

Roma, 27 gen. (askanews) – La Fiorentina ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione della società ha nominato Giuseppe Commisso – figlio di Rocco, morto lo scorso 16 gennaio – nuovo presidente del club viola. Nel corso della riunione, il Consiglio ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di General Manager. Giuseppe Commisso assume la carica di presidente dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del club. “È per me un grande onore assumere la presidenza della Fiorentina”, ha dichiarato Giuseppe Commisso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, deceduto all’età di 76 anni.

Oggi Firenze rende omaggio a Rocco Commisso con una cerimonia in Duomo, un momento di riflessione e rispetto per il presidente della Fiorentina.

