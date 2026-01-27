Calcio femminile le migliori italiane dell’undicesima giornata di Serie A | Polli decisiva Goldoni fondamentale

In questa giornata di Serie A 2025-2026, le squadre femminili italiane hanno confermato il loro valore, con la Roma che mantiene la leadership e l’Inter che ottiene una vittoria importante. La Juventus si afferma tra le mura amiche, mentre le protagoniste come Polli e Goldoni si distinguono per il contributo decisivo. Un turno che evidenzia l’evoluzione e la competitività del calcio femminile nel nostro paese.

Tante certezze nell'undicesimo turno valido per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Una giornata in cui la Roma ha consolidato la sua leadership in classifica, immediatamente seguita dall'Inter, artefice di una vittoria davvero emozionante contro il Como, oltre che dalla Juventus, abile a battere il Parma tra le mura amiche. Da citare anche il successo pesantissimo della Lazio che, sconfiggendo la Fiorentina, si è portata al quarto posto agganciando proprio le toscane. Ma quali sono state le giocatrici italiane a distinguersi maggiormente? Scopriamolo avvalendoci anche delle statistiche fornite da OPTA per la FIGC.

