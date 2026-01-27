Caicedo | Contro il Napoli sarà complicato | giocare qui davanti ai loro tifosi renderà tutto incredibile

Moises Caicedo, centrocampista del Chelsea, ha commentato il prossimo impegno di Champions League contro il Napoli, sottolineando le difficoltà di giocare davanti ai loro tifosi e l’atmosfera unica che si creerà in questa partita.

Moises Caicedo, centrocampista del Chelsea, ha così presentato il match di Champions contro il Napoli. Le sue parole in conferenza stampa, accanto all’allenatore Rosenior. Le parole di Caicedo. Come ti senti fisicamente? «Bene. Come professionisti, dobbiamo adattarci il più rapidamente possibile alle diverse situazioni». Vincendo domani lanceremmo un messaggio alle avversarie? «Sarà una partita complicata: giocare qui davanti ai loro tifosi renderà tutto incredibile. Siamo contenti di affrontare gare di questo tipo: sappiamo che sarà dura perché loro sono forti, ma abbiamo preparato la sfida con attenzione». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha espresso la volontà di dimostrare coraggio e determinazione già nella prossima sfida contro il Napoli, sottolineando l'importanza di scendere in campo con la giusta mentalità davanti ai propri tifosi.

