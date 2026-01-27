Caiazza attacca Spalletti | Via la cittadinanza onoraria preferisco Conte

In un contesto di discussioni pubbliche, Caiazza ha espresso la sua opinione sulla cittadinanza onoraria di Luciano Spalletti, preferendo invece quella di Antonio Conte. La vicenda evidenzia come le opinioni e le preferenze possano generare dibattiti anche in ambiti pubblici e istituzionali. È importante analizzare i motivi e le implicazioni di queste posizioni, mantenendo un approccio equilibrato e informato.

Nuove polemiche attorno a Luciano Spalletti. Nel corso della trasmissione "Ne Parliamo il Lunedì" su Canale 8, il giornalista Salvatore Caiazza ha usato parole durissime nei confronti dell'ex allenatore del Napoli, chiedendo apertamente la revoca della cittadinanza onoraria concessa dalla città partenopea. «Ufficialmente chiedo al sindaco Manfredi di togliere la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti – ha dichiarato Caiazza – perché secondo me non è l'uomo adatto per rappresentare Napoli. Deve restare toscano, anzi se la faccia dare dalla Juventus a Torino».

