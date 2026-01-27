‘Cade’ un altro velox | Quello di Fosso Ghiaia non è omologato

L’autovelox di Fosso Ghiaia è stato rimosso dopo essere stato giudicato non omologato, aggiungendosi alle recenti controversie sui dispositivi di controllo della velocità a Ravenna. La scelta del tribunale evidenzia l’importanza di rispettare le normative tecniche e di sicurezza per garantire l’efficacia delle misure di sicurezza stradale.

Ravenna, 27 gennaio 2026 – Cade un altro velox, ma stavolta Fleximan non c’entra. Dopo quelli famigerati di via Bellucci a Ravenna, che colpisce ai 50 all’ora, e il temutissimo occhio elettronico sulla Reale a Mezzano, anche l’autovelox di Fosso Ghiaia è finito sotto i colpi del tribunale. A dichiararlo illegittimo è stato il Giudice di Pace di Ravenna, che con una sentenza di fine 2025 ha annullato una multa per eccesso di velocità rilevata sulla Statale 16 Adriatica. In un tratto di strada ai 70 kmh. Il dispositivo, uno dei più noti del territorio, era installato in un tratto rettilineo con limite fissato a 70 chilometri orari, oggi ritenuto meno temuto rispetto ad altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Giudice di Pace di Ravenna ha annullato, il 6 ottobre 2025, una multa per eccesso di velocità relativa a un autovelox installato a Fosso Ghiaia, sulla Strada Statale 16 Adriatica.

A Ravenna, si è concluso con successo in appello il caso di un autovelox non omologato installato in via Bellucci.

