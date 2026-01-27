In un episodio a Busto Arsizio, un giudice popolare ha dichiarato di essere un cercatore di funghi, nel corso di un procedimento giudiziario. L’evento si inserisce nel contesto di un processo per l’omicidio di Vasilica Potincu, avvenuto a Legnano. Questa vicenda evidenzia come situazioni imprevedibili possano emergere anche in contesti giudiziari, suscitando attenzione e riflessione sulla complessità delle cause e delle persone coinvolte.

È iniziato il processo per l'omicidio di Vasilica Potincu, la donna di 35 anni che lavorava come escort, uccisa nella serata del 25 maggio 2025 in via Stelvio a Legnano (Milano). L'udienza è iniziata con circa mezz'ora di ritardo in seguito a un episodio particolare. Uno dei giudici popolari che avrebbe dovuto far parte della Corte d'Assise si è presentato in tribunale a Busto Arsizio con un coltello a serramanico nel borsello., L'arma è stata subito individuata dagli addetti alla sicurezza grazie al passaggio del marsupio sotto lo scanner. L'uomo ha riferito di essere un appassionato cercatore di funghi e di aver dimenticato il coltello in questione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Busto Arsizio, giudice popolare in tribunale con un coltello: "Sono un cercatore di funghi"

Un uomo è stato denunciato dopo aver varcato la soglia del Tribunale di Busto Arsizio con un coltello a serramanico.

