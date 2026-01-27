Buon compleanno Fabrizio Corso Simone di Porto Heather Parisi…

In questa giornata si celebrano numerosi compleanni, tra cui figure pubbliche, imprenditori, politici e artisti. È un momento per riconoscere il contributo di persone di diversa provenienza e professionalità, in un contesto di sobrietà e rispetto. Questa introduzione offre una panoramica chiara e corretta, senza enfasi, sull’importanza di questa ricorrenza collettiva.

Buon compleanno Fabrizio Corso, Simone di Porto, Benedetto Motisi, Heather Parisi, Andrea Consigli, Elena Bozzo, Giuseppe Vacca, Giancarlo Elia Valori, Ciro Ippolito, Michail Barysnikov, Alexander, Italo Farnetani, Vincenzo Mollica, Vittoria d'Incecco, Stefano Ceccanti, Bridget Fonda, Vittorio Zizza, Sara Cardin, Andrea Mautone, Carolina Iaquaniello, Francesca Marsaglia, Veronica Bisconti, Michela Franco, Stefano Pettinari, Awudu Abass, Benedetta Gargari. Oggi 27 gennaio compiono gli anni: Fabrizio Corso, imprenditore; Benedetto Motisi, informatico; Simone di Porto, imprenditore; Elena Bozzo, giornalista; Niccolò Grassi Bertazzi, politico; Édith Cresson, ex premier Francia; Gian Luigi Beccaria, linguista, critico letterario, saggista; Silvano Merkuza, ex calciatore Triestina, Potenza; Guido Neri, ex ciclista; Giorgio Ramusani, ex calciatore Palermo, Udinese; Giuseppe Vacca, politico, storico; Hans Benedikter, politico, giornalista; Giancarlo Elia Valori, dirigente d'azienda.

