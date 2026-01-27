Bulli e social | un percorso per i giovani

Questo percorso si rivolge ai giovani, affrontando temi come il cyberbullismo, l’uso responsabile dei social e l’educazione sentimentale. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza e rispetto nel mondo digitale, favorendo comportamenti positivi e informati tra i giovani utenti delle piattaforme online.

Non solo educazione stradale e contrasto a bullismo e cyberbullismo, ma anche uso consapevole del web e dei social media, rispetto di genere ed educazione sentimentale. Nasce "Creare consapevolezza", un percorso educativo articolato e trasversale rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e agli studenti di elementari, medie e superiori del territorio. Il progetto è promosso dalla polizia locale e dalla Protezione civile "con l’obiettivo di rafforzare nei più giovani una cultura della sicurezza, della responsabilità e del rispetto, affrontando in modo integrato diversi temi". Per i più piccoli le lezioni punteranno sull’apprendimento delle regole della strada e dei comportamenti corretti come pedoni e ciclisti, anche attraverso strumenti ludico-educativi e metodologie basate sul " learning by doing ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

