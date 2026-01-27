Bufera sul segretario dell' Anm | paragona la riforma della giustizia all' omicidio di Minneapolis

La recente polemica coinvolge il segretario dell'Anm, che ha paragonato la riforma della giustizia a un grave avvenimento come l’omicidio di Minneapolis. Questa dichiarazione ha suscitato discussioni nel mondo giudiziario, evidenziando le tensioni tra riforme e interpretazioni. In un contesto di attese per un dibattito più sobrio e focalizzato sui contenuti, si evidenzia la complessità delle questioni in gioco.

Riponete pure la speranza di vedere un dibattito sul referendum dove, da parte della rappresentanza delle toghe, si stia sui contenuti senza strumentalizzazioni. Già, non bastava il tabellone completamente fuori fuoco del comitato «Giusto dire no», emanazione diretta dell'Anm, in cui si sostiene che con la vittoria del Sì al referendum sulla giustizia i giudici saranno aggiogati al governo. Ieri, il segretario della stessa Anm, Rocco Maruotti si è fatto un po' prendere la mano dalla foga sloganista. E in un post in cui riporta un fotogramma dell'omicidio di Alex Pretti negli Stati Uniti, avvenuto in una colluttazione con agenti dell'Ice, scrive: «anche questo omicidio di Stato rimarrà impunito in quella "democrazia" al cui sistema giudiziario è ispirata la riforma Meloni-Nordio». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bufera sul segretario dell'Anm: paragona la riforma della giustizia all'omicidio di Minneapolis Approfondimenti su Anm Bufera Bufera sul segretario dell’Anm per il post contro la riforma della giustizia, Nordio: “Disgustoso” Una recente polemica coinvolge il segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, che ha pubblicato un post (poi rimosso) associando l’omicidio a Minneapolis alla riforma della giustizia. Polemica sul segretario Anm per un post che paragona Minneapolis alla riforma, Nordio attacca: “Disgustoso” Il segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti, è al centro di una controversia sui social media a seguito di un post in cui paragona Minneapolis a una recente riforma giudiziaria. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Anm Bufera Argomenti discussi: Bufera sul segretario dell'Anm per il post contro la riforma della giustizia, Nordio: Disgustoso; Con la legge Nordio omicidi di Stato impuniti. Bufera sul segretario dell’Anm; Associa la riforma ai fatti di Minneapolis. Giustizia, è bufera su Maruotti segretario Anm; Omicidio di Alex Pretti a Minneapolis, bufera sull’Anm per un post (rimosso) del segretario. Nordio: Indegno. Bufera sul segretario dell’Anm per il post contro la riforma della giustizia, Nordio: DisgustosoBufera sul segretario generale dell'Anm Rocco Maruotti per un post (poi rimosso) in cui accostava l'omicidio per mano dell'Ice a Minneapolis alla riforma ... fanpage.it Omicidio di Alex Pretti a Minneapolis, bufera sull’Anm per un post (rimosso) del segretario. Nordio: «Indegno»Rocco Maruotti ha condannato su Facebook l’uccisione dell’americano per mano dell’Ice, mettendolo in relazione con il referendum. Poi la cencellazione e le scuse. Il ministro: «Ci auguriamo che la mag ... editorialedomani.it Bufera sul segretario generale dell’Anm Rocco Maruotti per un post (poi rimosso) in cui accostava l’omicidio per mano dell’Ice a Minneapolis alla riforma della giustizia. Duro il commento del ministro Nordio: “Post disgustoso, scuse inaccettabili” - facebook.com facebook Omicidio di Alex Pretti a Minneapolis, bufera sull’Anm per un post (rimosso) del segretario. Nordio: «Indegno» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.