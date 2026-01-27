Bruno Cirillo | Giocavo in Serie A a 1200 euro al mese oggi chi lo farebbe? I soldi arrivarono dopo

Bruno Cirillo racconta la sua esperienza nel calcio, dagli esordi in Serie A con salari modesti alle scelte di oggi. In questa intervista, riflette sui valori di un tempo e su come sono cambiati, offrendo uno sguardo sincero sulla carriera e le decisioni che lo hanno portato a raggiungere il successo. Un racconto che evidenzia il percorso e le sfide di un calciatore professionista.

Bruno Cirillo si racconta a Fanpage.it tra calcio di ieri e di oggi, valori persi e scelte che rifarebbe. Una carriera costruita con sacrificio, fame e rispetto: dalla strada di Torre Annunziata alla Serie A, fino alla Champions League e alla maglia della Nazionale.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Bruno Cirillo Vlahovic manda un messaggio a Tudor: “Mi manca qualcosa perché prima giocavo e non giocavo” La Serie A chiede soldi a chi usa il pezzotto: “Abbiamo inviato duemila lettere”. Chi le riceverà La Serie A ha annunciato di aver inviato circa duemila lettere a utenti individuati dalla Guardia di finanza per aver utilizzato il cosiddetto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Bruno Cirillo Argomenti discussi: Bruno Cirillo: Giocavo in Serie A a 1200 euro al mese, oggi chi lo farebbe? I soldi arrivarono dopo. Bruno Cirillo: Giocavo in Serie A a 1200 euro al mese, oggi chi lo farebbe? I soldi arrivarono dopoA Fanpage.it Cirillo racconta che nel suo primo anno da titolare in Serie A guadagnava 1.200 euro al mese, il minimo sindacale, e lancia una provocazione: Prova a dire a un ragazzo di oggi se vuole ... fanpage.it Angri, allarme furti: Cirillo invoca l’intervento del Prefetto Sicurezza in città e allarme sociale. Angri, allarme furti: il PSI chiama il Prefetto La denuncia del Partito Socialista Italiano Cresce la preoccupazione ad Angri per l’aumento dei furti in appartamenti e ai d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.