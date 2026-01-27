Broncodisplasia nuova speranza da Pisa e Firenze | raddoppiata la sopravvivenza nei test

La ricerca condotta tra Pisa e Firenze ha portato a un progresso significativo nel trattamento della displasia broncopolmonare, una grave malattia respiratoria nei neonati prematuri. La scoperta ha permesso di raddoppiare il tasso di sopravvivenza, offrendo nuove prospettive di cura e speranza per i pazienti più fragili. Questo risultato rappresenta un passo avanti importante nella medicina neonatale toscana.

FIRENZE – Una nuova speranza per i pazienti più piccoli e fragili. Arriva dalla Toscana una scoperta importante per contrastare la displasia broncopolmonare (Bpd), la malattia respiratoria cronica più grave che colpisce i nati fortemente pretermine. Lo studio, pubblicato sul prestigioso British Journal of Pharmacology, è frutto della collaborazione tra l' u niversità di Pisa e l' u niversità di Firenze. Il problema è un paradosso medico. Per sopravvivere, i neonati prematuri hanno bisogno di ventilazione meccanica e ossigeno. Tuttavia, l'esposizione prolungata a livelli elevati di ossigeno può danneggiare i polmoni immaturi.

