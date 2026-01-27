Bridgerton 4

La quarta stagione di Bridgerton segue le vicende di Benedict, il secondo figlio della famiglia, interpretato da Luke Thompson. La narrazione si concentra sulla sua vita sentimentale e sulle scelte che lo portano a confrontarsi con un’ospite misteriosa. La serie mantiene il suo stile sobrio e accurato, offrendo uno sguardo sulla società dell’epoca e sui rapporti familiari, senza enfasi né sensazionalismi.

La quarta stagione di Bridgerton si concentra sul secondogenito bohémien Benedict (Luke Thompson). Nonostante il fratello minore e quello maggiore siano entrambi felicemente sposati, Benedict non ha nessuna intenzione di sistemarsi, finché non incontra un'affascinante invitata vestita d'argento.🔗 Leggi su Today.it

