I bracciali Whoop sono dispositivi progettati per monitorare le performance degli atleti, offrendo dati utili per migliorare l’allenamento e prevenire infortuni. Questi strumenti, diversi da orologi o gadget tradizionali, rappresentano un’interfaccia tra tecnologia e sport, anche se non sono ancora riconosciuti ufficialmente dagli sport come gli Slam. In questa analisi, si approfondiscono funzionamento e motivazioni di questa differenza.

Roma, 27 gennaio 2026 – Non sono orologi, non sono gadget e non sono nemmeno semplici accessori: i braccialetti Whoop sono diventati una sorta di nuovo confine invisibile tra tecnologia e sport. Un confine che agli Australian Open è stato tracciato con decisione: fuori dal campo, almeno per ora. Così, dopo Aryna Sabalenka, anche Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono visti costretti a togliere il braccialetto prima di scendere in campo. Ma perché? Scopriamolo insieme. Quando nascono i Whoop e perché fanno discutere. Iniziamo subito col dire che Whoop nasce negli Stati Uniti nel 2012, con un’idea semplice e radicale: misurare il corpo umano senza distrarlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bracciali Whoop per monitorare gli atleti, come funzionano e perché gli Slam non li ammettono

Approfondimenti su Bracciali Whoop

Gli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi di Cortina soggiorneranno negli hotel della zona invece di alloggiare nel villaggio olimpico di Fiames.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bracciali Whoop

Argomenti discussi: Sinner, Alcaraz e Sabalenka contro le regole all’AO, colpa del bracciale Whoop: cos’è e l’alternativa scomoda a Jannik.

Sabalenka contesta il divieto dei braccialetti WhoopSabalenka è stata invitata a rimuovere il dispositivo prima del suo incontro, una misura già adottata in precedenza per altri atleti come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I braccialetti Whoop sono ... it.blastingnews.com

Sinner, Alcaraz e Sabalenka contro le regole all’AO, colpa del bracciale Whoop: cos’è e l’alternativa scomoda a JannikSinner, Alcaraz e Sabalenka nel mirino degli arbitri per i braccialetti illegali all'Australian Open: come funziona Whoop e l'assurdo motivo per cui non si possono indossare ... sport.virgilio.it

Sinner e Alcaraz, stop al braccialetto "Whoop": cos'è e perché è stato vietato #SkySport #SkyTennis x.com

Sinner costretto a togliere il bracciale Whoop agli Australian Open: “È la regola”. Cos’è successo Jannik Sinner prima di iniziare il match contro Luciano Darderi è stato invitato dall'arbitro a togliere l'ormai famoso braccialetto Whoop, ovvero il dispositivo avanz - facebook.com facebook