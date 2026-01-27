Bovino capo dell' ICE rimosso da Trump

Gregory Bovino, ex comandante del Border Patrol, è stato rimosso dall’incarico durante l’amministrazione Trump. Secondo fonti, Bovino tornerà al suo precedente ruolo a El Centro, in California, e si avvia verso la pensione. La vicenda mette in evidenza i cambiamenti all’interno delle forze di sicurezza statunitensi e le dinamiche di gestione delle risorse umane in un contesto politico complesso.

Gregory Bovino, comandante del Border Patrol è stato rimosso dall'incarico. Lo riporta The Atlantic citando alcune fonti,secondo le quali Bovino tornerà al suo precedente incarico a El Centro, in California, e andrà in pensione a breve. La rimozione di Bovino, aggiunge The Atlantic, segnala che l'amministrazione Trump sta rivalutando le sue tattiche dopo la morte di Alex Pretti.Bovino è stato sommerso dalle critiche nel fine settimana per aver dichiarato che il Secondo Emendamento non si applicava a Pretti.

Greg Bovino, nato in Italia con origini calabresi, è un dirigente della Border Patrol statunitense, noto per il ruolo nelle operazioni di controllo delle frontiere durante l'amministrazione Trump.

L’Ice, Agenzia per l’Immigrazione e le Dogane degli Stati Uniti, svolge un ruolo chiave nel settore della sicurezza nazionale.

