Borussia Dortmund Inter dove vederla | Sky o Prime?

La partita tra Borussia Dortmund e Inter rappresenta un momento decisivo per i nerazzurri nella Champions League. Per seguire questa sfida europea, è possibile optare tra Sky e Prime Video, a seconda delle preferenze e dell’abbonamento. La sfida si gioca negli ultimi 90 minuti della fase a gironi, con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi. Un’occasione importante per gli appassionati di calcio europeo.

Borussia Dortmund Inter dove vederla. L'ultima chiamata europea dell'Inter passa da Dortmund. I nerazzurri si giocano tutto nei 90 minuti finali della League Phase di Champions League, con un obiettivo chiaro ma complicato: vincere e sperare in una combinazione favorevole di risultati per rientrare tra le prime otto della classifica. Un'impresa tutt'altro che semplice, soprattutto contro un avversario che in Europa, davanti al proprio pubblico, sa spesso esaltarsi. La squadra di Cristian Chivu è chiamata a un vero e proprio miracolo sportivo. Il primo passo è obbligato: battere il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park.

