Borussia Dortmund Inter Chivu pensa di far riposare un titolarissimo! Il dubbio è in attacco

In vista della partita tra Borussia Dortmund e Inter, Chivu valuta di far riposare un giocatore titolare in attacco. La scelta potrebbe influenzare la formazione e le strategie delle due squadre, mantenendo alta l’attenzione sulle decisioni dell’allenatore.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. La tensione sale per il delicato impegno europeo dei nerazzurri, attesi mercoledì 28 gennaio dall’infuocata sfida contro il Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la formazione milanese si presenta a questo appuntamento con diverse defezioni pesanti, costringendo lo staff tecnico a soluzioni d’emergenza ma di grande qualità. L’emergenza a centrocampo e le scelte obbligate. L’ undici titolare della Beneamata dovrà fare a meno di pedine fondamentali come Nicolò Barella, il dinamico centrocampista sardo pilastro della nazionale, Hakan Calhanoglu, il regista turco specialista dei calci piazzati, e Denzel Dumfries, l’esterno olandese tutta corsa e potenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

L’Inter si prepara alla sfida contro il Borussia Dortmund, con l’attenzione rivolta non solo ai risultati offensivi, ma anche a un dato chiave che emerge dall’analisi recente.

Borussia Dortmund-Inter, Chivu perde Barella: ha un risentimento muscolare(ANSA) - MILANO, 27 GEN - L'Inter perde Nicolò Barella quantomeno per la decisiva trasferta in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista italiano infatti ... tuttonapoli.net

Inter, che tegola: Barella non parte per la sfida Champions a Dortmund, il motivoIl centrocampista azzurro non partirà per la Germania per il delicato match contro il Borussia in ottica ottavi di finale ... tuttosport.com

ULTIMA ORA: Inter, Barella non convocato per la sfida al Borussia Dortmund Nicolò Barella non ci sarà domani contro il BVB, ultima gara della prima fase di Champions. Il centrocampista ha accusato un affaticamento muscolare e non rientrerà nei convoc - facebook.com facebook

ULTIM'ORA INTER #Barella out contro il Borussia Dortmund: per il centrocampista affaticamento muscolare #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com