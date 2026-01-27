Borussia Dortmund Inter Chivu pensa di far riposare un titolarissimo! Il dubbio è in attacco

In vista della partita tra Borussia Dortmund e Inter, Chivu valuta di far riposare un giocatore titolare in attacco. La scelta potrebbe influenzare la formazione e le strategie delle due squadre, mantenendo alta l’attenzione sulle decisioni dell’allenatore.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. La tensione sale per il delicato impegno europeo dei  nerazzurri, attesi mercoledì 28 gennaio dall’infuocata sfida contro il  Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dalla  Gazzetta dello Sport, la formazione milanese si presenta a questo appuntamento con diverse defezioni pesanti, costringendo lo staff tecnico a soluzioni d’emergenza ma di grande qualità. L’emergenza a centrocampo e le scelte obbligate. L’ undici titolare della Beneamata  dovrà fare a meno di pedine fondamentali come  Nicolò Barella, il dinamico centrocampista sardo pilastro della nazionale,  Hakan Calhanoglu, il regista turco specialista dei calci piazzati, e  Denzel Dumfries, l’esterno olandese tutta corsa e potenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

L’Inter si prepara alla sfida contro il Borussia Dortmund, con l’attenzione rivolta non solo ai risultati offensivi, ma anche a un dato chiave che emerge dall’analisi recente.

