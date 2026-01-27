Borussia conferenza Kovac | Inter squadra fortissima lavora insieme da anni | il pubblico ci…

Alla vigilia della partita di Champions League, Niko Kovac ha analizzato la sfida contro l’Inter, sottolineando la forza della squadra e l’importanza del lavoro di gruppo. La conferenza si è svolta al Signal Iduna Park, offrendo spunti sulla preparazione e le aspettative per l’incontro decisivo. Un momento di confronto tra le due squadre che si affronteranno in una gara cruciale per la loro stagione europea.

Conferenza Kovac. Alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro l’ Inter, Niko Kovac ha presentato la gara in conferenza stampa dal Signal Iduna Park. Il tecnico del Borussia Dortmund ha subito fatto il punto sulle assenze, senza cercare alibi: “ Sabitzer e Sule non ci saranno, visti i problemi avuti. Manca anche Svensson per squalifica. Non siamo al completo, ma avremo comunque ottimi giocatori in campo “. Kovac ha poi analizzato il percorso europeo della sua squadra, soffermandosi sulle differenze rispetto al campionato: “ Le statistiche sono buone anche contro squadre di alto livello.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Keita Balde ha commentato la forza dell’Inter, sottolineando come sia una squadra molto forte e affiatata dopo anni di lavoro insieme.

In vista della partita di Champions League, l’allenatore del Borussia Dortmund, Kovac, ha presentato la sfida contro l’Inter.

