Borghi | Roma-Milan? Senza le parate di Maignan avremmo parlato di un’altra partita

L'incontro tra Roma e Milan, terminato 1-1 all'Olimpico, ha messo in evidenza l'importanza delle parate di Maignan. Stefano Borghi, giornalista sportivo, analizza gli aspetti chiave di questa partita della Serie A 2025-2026, sottolineando come le azioni del portiere hanno influenzato l'esito finale. Un'analisi obiettiva di un match che ha mostrato equilibrio e tensione tra le due squadre.

Stefano Borghi, giornalista sportivo e commentatore per 'Sky Sport', ha parlato di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-1 allo stadio 'Olimpico' domenica sera, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. "Un pareggio segnato dall'ennesima prestazione di Mike Maignan. Il rinnovo di contratto e la continuità penso sia un tema centrale parliamo di uno dei portieri più forti del mondo ma perché anche in anni di scarsa leadership si è sempre dimostrato un punto di riferimento temperamentale". "Ancora una volta il Milan ha giocato una partita di sofferenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

