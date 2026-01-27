Bordata contro il Ponte dalla Corte dei conti Lega | pregiudizi politici

La Corte dei conti ha espresso perplessità sul ruolo del commissario straordinario del Governo nel progetto del Ponte sullo Stretto, evidenziando possibili criticità nell’articolazione del controllo e della supervisione. La questione, sollevata in un’anticipazione del decreto Infrastrutture, solleva interrogativi sulla trasparenza e la gestione delle procedure amministrative legate all’opera.

Nuovo allarme della Corte dei conti a proposito del Ponte sullo Stretto. I magistrati contabili tornano sul piede di guerra per contestare un articolo, inserito nel decreto Infrastrutture (in bozza e ancora da presentare al Consiglio dei ministri), che indicherebbe nell'amministratore delegato della Società Stretto di Messina, il commissario straordinario del Governo cui spetterebbe il compito di "coordinare la sottoposizione al controllo di legittimità della Corte dei conti dell'accordo di programma" e "coordinare l'attività istruttoria propedeutica all'adozione di una nuova delibera del Cipess" (come riporta l'Ansa che ha visionato la bozza). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

