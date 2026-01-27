book pride messaggio poetico inseguendo emily dickinson

Book Pride 2026 celebra la poesia di Emily Dickinson con i suoi versi più noti. La manifestazione, organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, si svolgerà dal 20 al 22 marzo al Superstudio Maxi di Milano. Un’occasione per immergersi nel mondo dell’editoria indipendente e ascoltare messaggi poetici che invitano alla riflessione.

I versi di Emily Dickinson "La speranza è la cosa con le piume" accompagnano l’edizione 2026 di Book Pride, la X edizione della fiera nazionale dell’ editoria indipendente - organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma il 20, 21 e 22 marzo al Superstudio Maxi di Milano. Alla rassegna sono attesi ospiti come la scrittrice catalana Clara Usón, autrice de Le belve (Sellerio Editore), l’inglese Claire Lynch, con il suo fortunato romanzo d’esordio Una questione di famiglia (Fazi Editore), la giornalista britannica Phoebe Greenwood con il suo Avvoltoi (Edizioni eo), una narrazione satirica ambientata nella Gaza del 2012, la filosofa Silvia Grasso che, a partire dal suo libro Le differenze che stiamo attraversando (Mimesis Edizioni) si confronterà con la scrittrice Carolina Capria sul concetto di differenza sessuale nella storia della filosofia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Emily Dickinson

Ultime notizie su Emily Dickinson

