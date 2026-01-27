bonus stufe 2026 con e senza ristrutturazioni quanto vale e cosa copre

Il bonus stufe 2026 offre agevolazioni per l’acquisto e l’installazione di nuovi apparecchi, con o senza ristrutturazioni. Sebbene non sia un incentivo ufficialmente chiamato così, permette di ottenere benefici economici su interventi di efficientamento energetico, contribuendo a ridurre i costi di rinnovo delle stufe. È importante conoscere i requisiti e le coperture previste, per usufruire al meglio di questa opportunità.

Esiste un bonus stufe 2026 grazie al quale ottenere un’agevolazione sull’acquisto e l’installazione di un nuovo apparecchio? La risposta è sì, anche se non c’è una misura che utilizza propriamente questo nome. Sono previsti infatti alcuni incentivi che possono essere applicati quando si procede con l’acquisto e l’installazione di un generatore di calore, che permettono di ottenere degli incentivi diversi a seconda dell’intervento effettuato e della tipologia di immobile coinvolto. Le misure che meglio si adattano per ottenere una sorta di bonus stufe sono: il bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

