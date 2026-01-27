Bonus psicologo Friuli Venezia Giulia erogati 2,2 milioni di euro per 7.729 studenti | Rosolen | Numeri in forte crescita

Il Bonus psicologo in Friuli Venezia Giulia ha beneficiato 7.729 studenti negli ultimi tre anni, con un investimento superiore a 2,2 milioni di euro. L'iniziativa si rivolge principalmente a studenti che affrontano ansia e difficoltà scolastiche, riscontrando un crescente interesse e successo. Questa misura mira a sostenere il benessere psicologico degli studenti, rispondendo a una domanda in costante aumento nella regione.

Il Friuli Venezia Giulia ha erogato 7.729 bonus psicologo in tre anni, investendo oltre 2,2 milioni. L’assessora Rosolen conferma il successo dell’iniziativa, richiesta soprattutto per ansia e difficoltà scolastiche. Previsto un nuovo bando da 700mila euro per il 2026, cumulabile con la misura nazionale. Sono quasi ottomila gli studenti del Friuli Venezia Giulia che hanno usufruito di un sostegno economico per affrontare il disagio psicologico. L’iniziativa regionale ha mobilitato risorse ingenti negli ultimi tre anni, rispondendo a una domanda che resta alta tra i banchi di scuola. I dati sono stati presentati dall’assessora all’Istruzione Alessia Rosolen durante un incontro a Trieste, come riportato dall’agenzia ANSA.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

A gennaio 2026, in Friuli Venezia Giulia, la domanda di lavoro mostra un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Argomenti discussi: Rinnovato il bonus psicologo per gli studenti; Rosolen, in tre anni erogati 7.729 bonus psicologo a studenti del Fvg; (ARC) A REDAZIONI: Rosolen lun 26/1 a Ts dati e bando Bonus psicologo; Diritto allo studio: Rosolen, dati confermano validitÃ bonus psicologo.

