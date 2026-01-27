Bonjour | Starmer prende in giro Macron e saluta indossando occhiali da sole – Video

Keir Starmer ha salutato Macron indossando occhiali da sole, usando un approccio ironico e bonario. Questa scena ha attirato l’attenzione, mettendo in evidenza un gesto di cortesia tra leader di paesi diversi. Un gesto che, pur semplice, ha suscitato interesse per il contesto diplomatico e le relazioni internazionali.

"Bonjour", così, con un semplice saluto indossando occhiali da sole, il premier britannico Keir Starmer ha voluto ironizzare e prendere in giro bonariamente il presidente francese Emmanuel Macron. Il video pubblicato su Tiktok dura pochi secondi ed è stato registrato durante un'intervista dal vivo al Duchess Theatre di Lonndra. Il riferimento è agli occhiali indossati da Macron in alcune apparizioni, tra cui il forum di Davos, a causa di un problema agli occhi. Gli occhiali sono poi diventIati virali, tanto che l'azienda produttrice ha ricevuto un boom di ordini.

