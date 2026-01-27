Bonansea riflette sulla possibilità di ricoprire il ruolo di trequartista, sottolineando il suo piacere nel mettersi in gioco nonostante le incertezze. In un campionato difficile, si impegna a dare il massimo, sperando di contribuire alla squadra. La sua motivazione e il gusto di provare nuove posizioni sono aspetti importanti nel percorso di crescita sportiva.

di Mauro Munno Bonansea: «Io trequartista? Non so se sono adatta ma mi diverto. Campionato in salita, ci proveremo». Le parole dell’attaccante della Juventus Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women, ha parlato in conferenza dopo gol e vittoria col Parma. LA PARTITA – « Sempre importante cercare di sbloccarla subito, probabilmente oggi è stato fondamentale: secondo me non abbiamo fatto un primo tempo al nostro livello, nel secondo siamo entrate con più grinta, fame, più convinte ». REAZIONE DOPO L’INTER – « Dopo aver perso contro l’Inter era importante portare a casa i tre punti, non posso chiamarla serenità però almeno stasera andiamo a dormire un po’ più tranquilli, ovvio che è un campionato in salita, ci sono tanti punti, adesso però c’è la Coppa Italia, cerchiamo di concentrarci su ogni obiettivo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonansea: «Io trequartista? Non so se sono adatta ma mi diverto. Campionato in salita, ci proveremo» – VIDEO

Approfondimenti su Bonansea Trequartista

Bryan Cristante, capitano della Roma, ha dichiarato che la squadra punta a competere per lo scudetto questa stagione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Primo goal in campionato e nuovo ruolo da trequartista per Barbara Bonansea: "Mi piace, mi diverto anche se devo studiare" x.com

Primo goal in campionato e nuovo ruolo da trequartista per Barbara Bonansea: "Mi piace, mi diverto anche se devo studiare" - facebook.com facebook