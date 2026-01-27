Bomber Lescano tra gol e rilancio | Salernitana adesso vinci in casa

Bomber Lescano si conferma protagonista con un gol e un rilancio decisivo. La sua presenza in campo dimostra la determinazione della Salernitana a ottenere vittorie in casa. L’attaccante si distingue per la capacità di incidere nelle fasi offensive, contribuendo alla crescita della squadra. Un elemento chiave per il futuro della formazione granata, che punta a migliorare il rendimento tra le mura amiche.

Gol, vittoria e tanta voglia di segnarne ancora. Bomber Lescano ha subito fatto vedere di che pasta è fatta: l'area di rigore è il suo regno. Famelico come un vero centravanti, adesso prepara il debutto allo stadio Arechi, domenica sera nel derby contro il Giugliano. Al microfono di Sky Sport.🔗 Leggi su Today.it

La Salernitana ha annunciato ufficialmente l’acquisizione di Facundo Lescano, attaccante argentino che vestirà la maglia numero 32.

E Lescano fa gol: primo coro per il bomber. La sintesi di una gara dominataLa Salernitana si presenta alla sfida contro il Sorrento in un momento delicato della stagione, in cui la classifica non ammette più distrazioni e il margine di errore ... tuttosalernitana.com

La scheda di Facundo Lescano, il bomber da 15 gol che chiedeva RaffaeleCi manca il bomber da 15 gol aveva sottolineato amaramente qualche settimana fa mister Raffaele, rimarcando le difficoltà della Salernitana a finalizzare la mole di gioco ... tuttosalernitana.com

