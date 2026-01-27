Scopri i 10 nuovi ristoranti di Bologna che nel 2026 attireranno l’attenzione. La città offre un’ampia scelta tra piatti tradizionali e cucine internazionali, ideali per chi cerca nuove esperienze gastronomiche. Questa guida presenta le location emergenti da tenere d’occhio, perfette per chi desidera esplorare il panorama culinario in continua evoluzione di Bologna.

Bologna, 27 gennaio 2026 - Di ristoranti e locali enogastronomici ce ne sono tanti a Bologna. C'è chi è curioso di sperimentare cucine innovative o viaggiare con il palato in luoghi lontani. Altri, invece, preferiscono non tradire la tradizione locale e rimanere ancorati ai piatti tipici emiliani. Il tutto si può accompagnare con una selezione di vini, cocktail creativi o una semplice birra alla spina. Per tutti questi bisogni la città offre numerose soluzioni. Ecco allora 10 nuovi locali aperti negli ultimi mesi in città da provare, facendo un viaggio tra i sapori emiliani per arrivare fino al Messico e alla cucina orientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna segreta: i 10 nuovi ristoranti di cui tutti parleranno nel 2026

Approfondimenti su Bologna Secreta

Ecco la seconda puntata del nostro sondaggio annuale, che raccoglie le opinioni di critici, giornalisti e opinion leader del settore gastronomico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bologna Secreta

Argomenti discussi: A Bologna c’è una finestrella misteriosa in pieno centro. E sì, vi sveliamo noi i suoi segreti.

Bologna segreta: i 10 nuovi ristoranti di cui tutti parleranno nel 2026La città offre ottime soluzioni per soddisfare tutti i bisogni culinari, tra piatti della tradizione e quelli appartenenti a culture lontane (per i più curiosi). Ecco alcune nuove aperture degli ultim ... ilrestodelcarlino.it

Assalto ai pacchi PREMIUM presso il Centro commerciale VIA LARGA di Bologna, la selezione segreta dei grandi player dell’e-commerce europeo. Solo 500 kg disponibili. Tre giorni. Poi scompariranno. Dal 23 al 25 gennaio il Centro Commerciale VIA LARG - facebook.com facebook