Bologna 30 il report 2025 | Salvate 17 vite e -38% di morti sulle strade | VIDEO

Il report 2025 su Bologna evidenzia un calo significativo di incidenti e decessi sulle strade, con 17 vite salvate e una riduzione del 38% delle morti. Sebbene i risultati siano positivi, la maggior parte degli incidenti mortali si verifica ancora a velocità di 50 kmh. Questi dati confermano l’efficacia delle misure di sicurezza adottate e sottolineano l’importanza di una guida responsabile per la tutela di tutti gli utenti della strada.

Confermato il calo di incidenti, morti, "codici rossi" e dei feriti, seppur in misura minore: la maggior parte dei "mortali" si verificano sulle strade a 50 kmh. Calano traffico e inquinamento, raddoppia il bike sharing e aumentano ancora gli spostamenti in bici. Il report 2025 sulla Città 30.

Bologna Città 30: il report del 2025. Confermato il calo di incidenti, morti, codici rossi e dei feriti(FERPRESS) – Bologna, 27 GEN – Con l'uscita del report 2025 sulla Città 30 si può tracciare per la prima volta un bilancio complessivo che mette a confronto i primi due anni di Città 30 (2024 e 2025) ...

Il Tar dell'Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento "Città 30" adottato due anni fa dal Comune di Bologna, che prevedeva un limite di velocità di 30 kmh su quasi tutte le strade cittadine.

Il Comune di Bologna annuncia cifre della Città 30 prima che il report ufficiale sia pubblicato, ma la mancanza di dati concreti e spiegazioni solleva dubbi sul senso dei numeri.

