In questa nota, si analizza la situazione delle bollette dell’acqua a Fermano, dove i residenti hanno riscontrato aumenti e conguagli. La vicenda sembra avviarsi a una risoluzione, dopo le recenti lamentele riguardanti i conguagli e le tariffe applicate dalla società Tennacola. Un approfondimento sulla gestione delle tariffe e sui possibili scenari futuri per gli utenti interessati.

Fermo, 27 gennaio 2026 – ll caso delle bollette del Tennacola sembra avviarsi alla soluzione. La scorsa settimana diversi residenti dell’entroterra Fermano, avevano iniziato a lamentare l’arrivo di alcun e bollette per l’erogazione dell’acqua potabile da parte della società Tennacola, con l’aumento dei costi per effetto dei conguagli negli anni precedenti. L’arrivo delle bollette con i conguagli: la segnalazione. “Mi sono arrivate delle bollette per dei conguagli relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024 – racconta Mario, uno dei soggetti raggiunti dalla fatturazione -. Mi sono informato e ho scoperto che secondo una legge del 2018, non si possono richiedere somme relative a conguagli retroattivi per più di due anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bollette impazzite e vecchi conguagli, Tennacola: ecco perché

Approfondimenti su Tennacola

Nel 2026, le bollette di luce e gas subiranno una significativa riduzione dei costi, offrendo risparmi stimati superiori ai 200 euro per una famiglia tipo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tennacola

Argomenti discussi: Bollette pazze e disservizi TARI: ecco come difendersi; Bollette pazze: reclami più facili con le nuove regole ARERA; Bollette pazze ed errori di fatturazione: nuove regole Arera, ora è più semplice fare reclamo; Bollette pazze di luce e gas, le nuove regole Arera per i reclami: rimborsi più ricchi e assistenza veloce.

Nuove bollette vecchi problemi, i cittadini chiedevano più chiarezza ma la toppa è peggio del bucoDa luglio 2025 le bollette di luce e gas hanno cambiato formato, lo scopo era quello di renderle più chiare ai cittadini, ma si è veramente riusciti nell’intento? Facile.it ha incaricato l’istituto di ... affaritaliani.it

Bollette pazze: reclami più facili con le nuove regole ARERA Dal 1° gennaio 2026 scattano nuove tutele per famiglie e piccole imprese: tempi certi per i ... - facebook.com facebook