Boicottare i Mondiali per difendere la Groenlandia

La questione della Groenlandia sta emergendo come un tema di attenzione internazionale. In un contesto globale, si discute di come l’Europa possa rispondere a eventuali mosse di potenze straniere, come gli Stati Uniti, sul territorio groenlandese. La discussione include anche l’opportunità di boicottare eventi come i Mondiali, per sostenere la tutela di questa regione strategica e delicata.

Anche volendo, cosa potrebbe fare l'Europa se Trump cercasse di prendersi la Groenlandia? È la domanda che si fanno in molti questi giorni, soprattutto dalle parti di Davos, ma anche dentro le cancellerie europee, nelle ambasciate dei Paesi membri dell'UE. La settimana scorsa alcuni Paesi europei, coordinati dalla Danimarca, hanno organizzato un’esercitazione militare che il nostro ministro della difesa, Guido Crosetto, ha paragonato a una barzelletta e che effettivamente ha un valore simbolico più che di vera e propria deterrenza. Parliamo degli Stati Uniti, la più grande potenza militare e nucleare del mondo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

