boicottare i mondiali per difendere la groenlandia

La questione della Groenlandia sta emergendo come un tema di attenzione internazionale. In un contesto globale, si discute di come l’Europa possa rispondere a eventuali mosse di potenze straniere, come gli Stati Uniti, sul territorio groenlandese. La discussione include anche l’opportunità di boicottare eventi come i Mondiali, per sostenere la tutela di questa regione strategica e delicata.

Anche volendo, cosa potrebbe fare l'Europa se Trump cercasse di prendersi la Groenlandia? È la domanda che si fanno in molti questi giorni, soprattutto dalle parti di Davos, ma anche dentro le cancellerie europee, nelle ambasciate dei Paesi membri dell'UE. La settimana scorsa alcuni Paesi europei, coordinati dalla Danimarca, hanno organizzato un’esercitazione militare che il nostro ministro della difesa, Guido Crosetto, ha paragonato a una barzelletta e che effettivamente ha un valore simbolico più che di vera e propria deterrenza. Parliamo degli Stati Uniti, la più grande potenza militare e nucleare del mondo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Come sostenere contemporaneamente l'Ucraina e la Groenlandia richiede equilibrio e attenzione alle specificità di ciascuna regione.

La portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, ha affermato che l’UE può sostenere sia la Groenlandia che l’Ucraina, senza dover privilegiare uno dei due obiettivi.

Trump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia

I COLLOQUI SUL BOICOTTAGGIO DEI MONDIALI SI INTENSIFICANO TRA LE TENSIONI TRA USA E UE Le richieste di boicottare i Mondiali del 2026 negli Stati Uniti stanno aumentando, mentre i rapporti tesi di Trump con l'Europa suscitano critiche. L'ex pre - facebook.com facebook

Boicottare i mondiali di calcio negli USA perché c’è Trump. E’ la proposta che arriva dall’Olanda. Lanciata una petizione on-line per chiedere al governo dei Paesi Bassi far ritirare gli orange dalla coppa del mondo. Secondo il promotore, Teun van de Keuken, x.com