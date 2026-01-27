La Bocconi sta puntando a un futuro sostenibile, con un focus sulle scienze cognitive e l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è attrarre studenti e ricercatori dall’estero, mantenendo uno sguardo strategico sia sul breve che sul lungo termine. Questa visione mira a rafforzare il ruolo dell’ateneo nel panorama internazionale, senza perdere di vista la necessità di innovare e rispondere alle sfide future.

"Dobbiamo avere un occhio che guarda al lungo periodo e uno al breve periodo: l'attenzione a quello che accade nel mondo, per reagire quando succede qualcosa, non ci deve distogliere dal pensare in modo strategico a quello che serve per le generazioni future". Francesco Billari, rettore dell' università Bocconi, inquadra la sfida con un nuovo piano strategico che guarda al 2030 e oltre, perché "sia l' istruzione che la ricerca necessitano di anni per dare i loro frutti: devono avere una prospettiva quinquennale o decennale in termini di pensiero e programmazione". In un contesto geopolitico così complesso, dove la libertà accademica è messa in discussione, da dove ripartire? "Proprio da qui e dalla scienza.

© Ilgiorno.it - Bocconi, sguardo al 2030: "Libertà accademica. Scienze cognitive e IA: così attraiamo dall’estero"

Marina Brambilla sottolinea l'importanza della libertà accademica come elemento fondamentale e irrinunciabile per il sistema universitario.

