Bocchino | La sinistra voleva cancellare l’identità nazionale Scontro con Gruber e Lerner

In questo intervento, Bocchino commenta le posizioni della sinistra sulla tutela dell’identità nazionale, evidenziando contrasti e divergenze politiche. Il dibattito include anche le dichiarazioni di Trump riguardo a Gaza e le opinioni di alcuni opinionisti di sinistra sulla relazione con gli Stati Uniti. Un approfondimento sulle dinamiche politiche italiane e internazionali, in un contesto di tensioni e differenze di vedute.

“ Trump sta facendo le solite esagerazioni “, “ A Gaza hanno smesso di sparare da quando Trump si è impegnato su questo”, “Per alcuni opinionisti di sinistra si deve rompere il rapporto con gli Stati Uniti d’America per fare un dispetto a Trump”. Sono alcune delle perle pronunciate a Otto e mezzo (La7) da Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia ed ex parlamentare del Pdl, in un dibattito incentrato sulle violenze dell’ ICE e sulla politica del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il climax della tensione in trasmissione si registra quando in polemica col giornalista Gad Lerner, Bocchino afferma: “Io credo che partiti conservatori di destra siano destinati invece a vincere a lungo, perché, a parte alcune esagerazioni che non capiamo perché non siamo americani, se il mondo occidentale vota a destra è a causa del fallimento ideologico, culturale, valoriale programmatico, politico delle sinistre che hanno deciso di invadere le nostre città con la globalizzazione di merci e di uomini provenienti da altri mondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La situazione a Minneapolis resta complessa, con episodi di violenza legati alle azioni dell’ICE che hanno generato preoccupazione a livello internazionale.

