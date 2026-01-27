Blitz dei NAS nel Cassinate | controlli su bar e tavole calde Multe per quasi 3.000 euro

I Carabinieri dei NAS hanno eseguito un blitz nel Cassinate, concentrandosi su bar e tavole calde. Durante i controlli, sono state elevate multe per quasi 3.000 euro. Le verifiche miravano a garantire la sicurezza alimentare e a tutelare i consumatori. In alcuni locali sono stati riscontrati irregolarità che hanno portato alle sanzioni. L’operazione ha visto la partecipazione anche di specialisti del N.

Giro di vite dei Carabinieri sulla sicurezza alimentare e sulla trasparenza verso i consumatori. Nei giorni scorsi, i militari delle stazioni di San Giorgio a Liri e Pignataro Interamna, supportati dagli specialisti del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Latina, hanno passato al.

