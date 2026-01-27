La Polizia locale di Bologna ha denunciato cinque persone e ripulito due aree verdi nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Navile, a seguito di controlli mirati. L’intervento è stato avviato in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini riguardo a bivacchi e occupazioni abusive nella zona. Questi interventi contribuiscono a garantire maggiore sicurezza e decoro nel quartiere.

Bologna, 27 gennaio 2026 - Cinque persone denunciate e due aree verdi ripulite: è il bilancio dei controlli effettuati venerdì scorso dalla Polizia locale di Bologna in zona Navile, nei pressi della stazione ferroviaria, a seguito di numerose segnalazioni dei cittadini. Il parco di Villa Angeletti sotto la lente degli agenti. Il primo intervento ha riguardato il parco di Villa Angeletti, dove gli agenti hanno accertato la presenza di strutture di fortuna all’interno dell’area verde. Una persona è stata denunciata e sanzionata per bivacco abusivo. Successivamente il parco è stato ripulito con l’intervento del personale del verde pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bivacchi e occupazioni abusive vicino alla stazione, ecco cosa è stato trovato: 5 denunciati

Un'operazione congiunta della Polizia di Stato e Locale ad Assisi ha portato alla denuncia di quattro persone coinvolte in occupazioni abusive.

