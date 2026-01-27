Birra latte salumi e caffè Chi c’è dietro gli imperi agroalimentari di Roma e provincia

L'agroalimentare di Roma e provincia rappresenta un settore di rilievo, con aziende di grande successo e prodotti apprezzati in tutta Italia. Nonostante l'economia locale sia principalmente basata su servizi, pubblica amministrazione e turismo, l'industria alimentare continua a contribuire in modo significativo alla crescita economica e alla qualità dei prodotti locali.

Nonostante l’economia romana sia nettamente dominata dal settore terziario, dalla pubblica amministrazione e dai proventi del turismo, l’agroalimentare resta un asset rilevante, con aziende da centinaia di milioni di euro di fatturato e prodotti conosciuti e acquistati in tutta Italia. D’altronde Roma è il Comune con la superficie agricola più vasta d’Europa. E se l’agricoltura pesa sul Pil solo per lo 0,4% il dato sale se ampliamo lo sguardo all’intera filiera, prendendo in considerazione ristorazione, grande distribuzione e logistica, con un impatto che sale intorno all’8%. Caffè, olio, acqua, birra e surgelati sono tra gli alimenti prodotti dai maggiori player del settore con sede a Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it

