Questo testo ripercorre le origini di Bisseck, partendo dalla sua esperienza come difensore e calciatore nella foresta, fino a arrivare all’Inter. Descrive il suo carattere combattivo, la versatilità in campo e le emozioni vissute durante gli allenamenti, offrendo un quadro delle sue prime passioni e delle sfide affrontate nel percorso verso il calcio professionistico.

Il bambino dalle lunghe leve partiva a testa bassa zigzagando tra gli alberi che circondano il suo primo campetto alle porte di Colonia. “E questo ora dove se ne va? Fa il difensore.”. Ma Yann Aurel Bisseck correva lesto alla Leao, dribblando tutti col sorriso e portando la palla da porta a porta per buttarla dentro col piattone. “A volte segnava più degli attaccanti. E quando gli facevi notare che gli avevamo dato il numero 5 per un motivo lui rideva, rideva sempre”. Cartoline dall’Adler Dellbrück, squadretta in mezzo alla foresta a venti minuti da Colonia e a un’oretta da Dortmund, dove Bisseck giocherà con l’Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biologo mancato, dai gol sul campo di terra nella foresta all'Inter... alle origini di Bisseck

