Bimba di 6 anni lasciata nuda fuori casa e picchiata | madre 40enne indagata Disposto l’allontamento

In questa vicenda emergono gravi questioni di tutela e sicurezza infantile. Una bambina di soli 6 anni è stata trovata lasciata nuda fuori casa, senza cibo e in condizioni di vulnerabilità, mentre la madre si allontanava. Indagini in corso e misura di allontanamento sono state disposte per garantire il benessere della minore e approfondire le responsabilità della madre.

Una bimba di appena 6 anni veniva lasciata fuori dalla porta di casa senza vestiti, sola per ore insieme al fratellino di sette anni, senza cibo e impossibilitata a rientrare, mentre la madre andava bar. Per questo la donna, 40 anni, è ora indagata per maltrattamenti. Il giudice di Rimi, Raffaele Deflorio, ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla figlia. È stata depositata anche una segnalazione ai servizi sociali per il primo figlio per il quale sarà valutata la capacità genitoriale della donna. La piccola era costretta a fare docce fredde come punizione, andava a scuola con il grembiule sporco di escrementi e aveva i capelli tagliati solo da una parte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’indagine a Rimini coinvolge una donna di 40 anni accusata di maltrattamenti verso la figlia minore.

