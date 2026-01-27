Bici pubbliche nel mirino FdI | Qui si investe poco

In un contesto di crescita urbana, le bici pubbliche rappresentano un elemento chiave per una mobilità sostenibile. Tuttavia, secondo l’opposizione, l’investimento in questo settore in alcune città appare insufficiente rispetto alle esigenze di una

Un modello di "green city" più annunciato che reale. È questa, in sintesi, la critica che arriva dai banchi dell’opposizione; e in particolare dalle file del centrodestra. A sollevarla è Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che mette in discussione lo stato della mobilità ciclabile in città, partendo dai numeri e dalle condizioni delle infrastrutture. Secondo Carapia, le piste ciclabili imolesi sarebbero in diversi casi "grottesche" e ridotte a "vere e proprie simulazioni", realizzate più per essere conteggiate che per garantire sicurezza e funzionalità. Tracciati disegnati "sui fossi o sul ciglio delle strade, senza spazio per le ruote", che a suo giudizio finiscono per essere anche pericolosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

