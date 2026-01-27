Bianchin | Il Milan ha preso Cissé | sarà presto in Italia Ecco quanto costerà ai rossoneri

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di El Hadj Malick Cissé, giovane difensore senegalese nato nel 2008. L'operazione rientra nel progetto di rafforzamento della rosa e rappresenta un investimento nel settore giovanile. Il costo e i dettagli dell'accordo non sono ancora stati divulgati, ma l'obiettivo è far crescere il talento nel contesto del Milan Futuro di Massimo Oddo.

Il Milan ha chiuso l'acquisto di El Hadj Malick Cissé, classe 2008, difensore centrale del Senegal, per il Milan Futuro di Massimo Oddo. L'annuncio di Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', sul suo account ufficiale di 'X'.

Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di El Hadj Malick Cissé, giovane difensore centrale classe 2008, reduce dal Mondiale Under 17 in Qatar.

