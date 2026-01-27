Benevento tragedia aerea | muore Pasquale Esposito in un incidente con elicottero

Un grave incidente aereo si è verificato a Benevento, nel campo di aviazione di contrada Olivola, provocando la morte di Pasquale Esposito. L’incidente ha coinvolto un elicottero in fase di decollo o atterraggio, evidenziando la fragilità di operazioni di questo tipo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica della tragedia.

Un grave incidente ha colpito la zona del campo di aviazione di Benevento, dove un elicottero è precipitato in contrada Olivola. A bordo c'erano due persone: Pasquale Esposito, 76 anni, libero professionista e imprenditore di Airola, che ha perso la vita, e il pilota, un ex colonnello dell'Aeronautica di 68 anni originario di Napoli, ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale "San Pio" di Benevento. Secondo le prime informazioni, Pasquale Esposito si trovava a bordo per motivi privati quando il velivolo ha perso il controllo, probabilmente a causa di un guasto tecnico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Scientifica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

