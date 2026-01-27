Benevento | precipita un elicottero un morto e un ferito grave

Un incidente a Benevento ha coinvolto un elicottero, provocando un decesso e un ferito grave. Probabilmente, un guasto tecnico ha causato la perdita di controllo del velivolo. L’intervento delle autorità è in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Un elicottero è precipitato in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento: a bordo c'erano due persone, una è morta e l'altra è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi., La vittima è un libero professionista e imprenditore, Pasquale Esposito, 76 anni di Airola (Benevento) mentre il pilota di 68 anni, originario di Napoli, è un ex colonnello dell'Aeronautica con comprovata esperienza. L'uomo è ricoverato all'ospedale "San Pio" del capoluogo sannita., L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un guasto tecnico che avrebbe causato la perdita del controllo del velivolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Un elicottero ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi nella zona del campo di aviazione di Benevento, causando un morto e un ferito grave.

Un incidente con un elicottero ultraleggero si è verificato a Benevento, causando una vittima e un ferito grave.

