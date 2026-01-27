Benevento casting a sinistra | Salernitana su un possibile obiettivo giallorosso

Il Benevento continua la ricerca di un terzino sinistro, valutando diverse opzioni per integrare l’organico. Sebbene Viscardi possa essere il candidato principale, la squadra rimane in cerca di un'alternativa valida all’attuale titolare Ceresoli. La scelta sarà fatta considerando le esigenze tecniche e le caratteristiche dei possibili acquisti, nell’intento di rafforzare la linea difensiva.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche se alla fine il prescelto per il ruolo di terzino sinistro potrebbe essere Viscardi, prosegue il casting del Benevento che è sempre alla ricerca di un elemento che possa fungere da valida alternativa all’attuale titolare Ceresoli. Nelle settimane scorse nel mirino della Strega era finito Andrea Cagnano (LEGGI QUI), classe 1988 attualmente all’Avellino e sul quale sembra aver messo gli occhi anche la Salernitana che valuta nomi importanti sull’out sinistro dove sono in ribasso le quotazioni di Luca Villa che non sta offrendo prestazioni di grande spessore. Il Benevento aveva fatto un timido sondaggio agli inizi di gennaio con l’Avellino, ma il club di via Santa Colomba ha deciso di attendere in attesa di capire possibili alternative considerando le richieste importanti dell’ entourage di un calciatore che vanta tantissima esperienza in B e C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

