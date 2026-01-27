Benevento cade elicottero | un morto

Un elicottero ultraleggero è precipitato nel campo di aviazione di Benevento, provocando una vittima e un ferito grave. L’incidente ha coinvolto due persone e ha suscitato attenzione nella zona. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze del malfunzionamento.

20.05 19.10 Piantedosi riferirà alla Camera su Ice18.28 Tajani: "In Iran c'è stata carneficina"17.45 Minneapolis,appello Melania:siamo uniti17.00 Ddl Stupri,proposta Bongiono testo base16.33 Ddl stupri, aumento delle sanzioni16.33 Ddl stupri, l'aumento delle sanzioni15.45 Usa, ondata di freddo:almeno 30 vittime14.45 Idf: soldato,non colono ha fermato i CC "MORBO K – Chi salva una vita, salva il mondo intero", martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo Cultura e Spettacolo p.426 IO CI VADO:FILM - "POLVO SERÁN", vai all'articolo e al trailer e alla clipTEATRO - "RICCARDO III", vai all'articolo e al video FESTIVAL - "SUDESTIVAL – il festival lungo un inverno", vai all'articolo e al videoMUSEO - "MUSEO DELLA FRUTTA”, vai all'articolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Benevento Caduta

Un elicottero ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi nella zona del campo di aviazione di Benevento, causando un morto e un ferito grave.

Un incidente con un elicottero ultraleggero si è verificato a Benevento, causando una vittima e un ferito grave.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Benevento Caduta

Argomenti discussi: Beneveneto, anziano deceduto dopo una lite: oggi sarà dato l'incarico per l'autopsia.

Cade un elicottero a Benevento: un morto e un ferito graveUn elicottero ultraleggero è precipitato nel pomeriggio in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento: a bordo c'erano due persone, una è morta e l'altra è stata ricoverata in os ... msn.com

Benevento, cade un elicottero in contrada Olivola: un morto e un ferito graveTragedia questo pomeriggio a Benevento, in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione, dove un incidente che ha coinvolto un elicottero ha provocato la morte di una persona e il grave ferimen ... ntr24.tv

- Angri vince il derby in casa della Virtus Academy Benevento (58-73) con un quarto periodo da 10-21 con 20 punti di Orchi, 16 di Carcaterra e 13 di De Mitri. Alle ragazze di coach Musco non b - facebook.com facebook