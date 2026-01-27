Belen Rodriguez partecipa a Sanremo come cantante | è tra i big del Festival avete capito bene!

In questa edizione di Sanremo, Belen Rodriguez partecipa come cantante, confermando il suo legame con il Festival in una forma inedita. La sua presenza tra i big del Festival rappresenta un’evoluzione nel suo percorso artistico e mediatico. Questa partecipazione speciale sottolinea come il rapporto tra la showgirl e l’evento sia sempre stato presente, ora arricchito da un nuovo ruolo.

Il legame tra Belen Rodriguez e il Festival di Sanremo non si è mai spezzato, ma quest’anno assume una forma del tutto inedita. Dopo anni da protagonista sul palco dell’Ariston come ospite e co-conduttrice, la showgirl argentina torna nella kermesse musicale più seguita d’Italia con un ruolo sorprendente: non da presentatrice, ma come parte integrante di un brano in gara. Una presenza che ha già acceso il dibattito e incuriosito pubblico e addetti ai lavori. Belen Rodriguez a Sanremo: è in gara insieme a un big. Belen Rodriguez sarà presente a Sanremo 2026 all’interno di uno dei brani in competizione, affiancando Samurai Jay con un cameo vocale che compare nel cuore della canzone. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Recentemente, una semplice constatazione ha generato una discussione tra Belen Rodriguez e Matteo Bassetti.

