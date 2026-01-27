Belen Rodriguez partecipa a Sanremo come cantante | è tra i big del Festival avete capito bene!
In questa edizione di Sanremo, Belen Rodriguez partecipa come cantante, confermando il suo legame con il Festival in una forma inedita. La sua presenza tra i big del Festival rappresenta un’evoluzione nel suo percorso artistico e mediatico. Questa partecipazione speciale sottolinea come il rapporto tra la showgirl e l’evento sia sempre stato presente, ora arricchito da un nuovo ruolo.
Il legame tra Belen Rodriguez e il Festival di Sanremo non si è mai spezzato, ma quest’anno assume una forma del tutto inedita. Dopo anni da protagonista sul palco dell’Ariston come ospite e co-conduttrice, la showgirl argentina torna nella kermesse musicale più seguita d’Italia con un ruolo sorprendente: non da presentatrice, ma come parte integrante di un brano in gara. Una presenza che ha già acceso il dibattito e incuriosito pubblico e addetti ai lavori. Belen Rodriguez a Sanremo: è in gara insieme a un big. Belen Rodriguez sarà presente a Sanremo 2026 all’interno di uno dei brani in competizione, affiancando Samurai Jay con un cameo vocale che compare nel cuore della canzone. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Approfondimenti su Belen Rodriguez
Scoppia la guerra tra Belen Rodriguez e… Matteo Bassetti! Sì, avete capito bene: cosa è successo
Recentemente, una semplice constatazione ha generato una discussione tra Belen Rodriguez e Matteo Bassetti.
Sanremo, Belen Rodriguez ospite fissa: accompagnerà un cantante
Ultime notizie su Belen Rodriguez
Argomenti discussi: Belen Rodriguez ignora il gossip e posa in latex su Instagram; Andrea Iannone scrive a Belen Rodriguez dopo la rottura con Elodie, i messaggi privati del pilota e cosa ha risposto lei: la verità sul...; Belen Rodriguez cambia casa: resta a Milano e riparte da Brera; Belen Rodriguez a Napoli per i funerali di Enrico De Martino: Legati da un affetto di lunga data. Le parole di Stefano in lacrime: Il miglior papà.
Sanremo 2026, ci sarà anche Belen Rodriguez, i giornalisti confermano: cosa faràIl cast dell’attesissima kermesse sanremese inizia ufficialmente a prendere forma: tra gli ospiti anche la showgirl argentina che, per l’occasione, canterà. libero.it
Perché Belén non partecipa alla serie Netflix di Corona? Una fonte fa una scottante rivelazioneMow Mag ha indagato e ha fatto una scoperta inaspettata. Ci siamo trovati di fronte a una croccante risposta: ‘Le è stato impedito di partecipare’. Ma da chi? E soprattutto: perché?, si legge nero ... today.it
Arriva la conferma: #BelenRodriguez sarà a #Sanremo e canterà insieme ad uno dei cantanti in gara Come già era stato detto la Rodriguez canterà a Sanremo insieme #SamuraiJay e ora, dopo aver ascoltato i brani in anteprima, i giornalisti confermano il suo - facebook.com facebook
Belen Rodriguez incendia i social: il latex come risposta al gossip #belenrodriguez x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.