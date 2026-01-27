La partecipazione di Belen Rodriguez a Sanremo 2026 si distingue per la sua presenza nel brano di uno dei Big in gara. La conduttrice si esibirà sul palco del Teatro Ariston, contribuendo all’evento con la sua performance. Questa collaborazione rappresenta un momento significativo nel contesto della manifestazione, sottolineando l’importanza di artisti e personaggi noti nel panorama musicale e televisivo italiano.

In uno dei brani a Sanremo 2026 è presente la conduttrice Belen Rodriguez e si esibirà sul palco del Teatro Ariston con l’artista in gara Nella giornata di ieri 26 gennaio i giornalisti hanno avuto la possibilità di ascoltare i brani in gara al Festival di Sanremo 2026 e Belen Rodriguez, tanto chiacchierata come possibile presenza, è stata confermata. La conduttrice argentina, tornata di recente al centro del gossip, la vedremo accanto a uno dei Big in gara. Il suo compito è quello di cantare un pezzetto del brano dell’artista del Festival, che ha deciso di coinvolgerla regalando al pubblico l’effetto sorpresa. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Belen Rodriguez canta nel brano di uno dei Big in gara a Sanremo 2026

Belen Rodriguez sarà ospite delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, come annunciato da Luca Dondoni.

