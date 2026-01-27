Belen Rodriguez canta nel brano di uno dei Big in gara a Sanremo 2026

Da novella2000.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partecipazione di Belen Rodriguez a Sanremo 2026 si distingue per la sua presenza nel brano di uno dei Big in gara. La conduttrice si esibirà sul palco del Teatro Ariston, contribuendo all’evento con la sua performance. Questa collaborazione rappresenta un momento significativo nel contesto della manifestazione, sottolineando l’importanza di artisti e personaggi noti nel panorama musicale e televisivo italiano.

In uno dei brani a Sanremo 2026 è presente la conduttrice Belen Rodriguez e si esibirà sul palco del Teatro Ariston con l’artista in gara Nella giornata di ieri 26 gennaio i giornalisti hanno avuto la possibilità di ascoltare i brani in gara al Festival di Sanremo 2026 e Belen Rodriguez, tanto chiacchierata come possibile presenza, è stata confermata. La conduttrice argentina, tornata di recente al centro del gossip, la vedremo accanto a uno dei Big in gara. Il suo compito è quello di cantare un pezzetto del brano dell’artista del Festival, che ha deciso di coinvolgerla regalando al pubblico l’effetto sorpresa. 🔗 Leggi su Novella2000.it

belen rodriguez canta nel brano di uno dei big in gara a sanremo 2026

© Novella2000.it - Belen Rodriguez canta nel brano di uno dei Big in gara a Sanremo 2026

Approfondimenti su Sanremo 2026

Belen Rodriguez ospite delle cinque serate di Sanremo 2026: “Canterà con un Big in gara”

Belen Rodriguez sarà ospite delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, come annunciato da Luca Dondoni.

Sanremo 2026, annunciati i nomi dei Big in gara

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

BELEN RODRIGUEZ E SAMURAI JAY duetteranno a Sanremo

Video BELEN RODRIGUEZ E SAMURAI JAY duetteranno a Sanremo

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: I funerali del padre di Stefano De Martino: le parole di Giovanni Esposito e Peppe Lanzetta e la visita di Emma; Bassetti di nuovo contro Belen, nel mirino una ‘cura anti-age’; Belen canta in una canzone di Sanremo 2026: la conferma dei giornalisti; Belen Rodriguez sorprende con un look in latex e scatena il dibattito sui social.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.