Belen e Stefano vicini nel lutto | Lei in lacrime ai funerali del signor Enrico Il racconto

Da today.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento difficile per Stefano De Martino, la presenza di Belen ai funerali del padre Enrico testimonia il sostegno e la vicinanza in un periodo di lutto. L’evento ha coinvolto amici e familiari, sottolineando l’importanza della solidarietà in momenti di perdita. Questa notizia evidenzia il forte legame tra le persone coinvolte e l’importanza di affrontare insieme il dolore.

Sono giorni complicati per Stefano De Martino, segnato dalla recente scomparsa dell'amatissimo padre Enrico avvenuta una settimana fa. Quanto il conduttore ed ex ballerino fosse legato al genitore è sempre stato raccontato da lui stesso nel corso di una carriera oggi arrivata all'apice della.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Stefano De Martino

Stefano De Martino, ai funerali del padre Enrico anche Belen: il gesto di Emma Marrone

Ai funerali di Enrico De Martino, scomparso il 19 gennaio 2026, familiari, amici e figure pubbliche si sono riuniti a Torre del Greco per l’ultimo saluto.

Belèn a Napoli con Santiago per i funerali di Enrico De Martino, le lacrime di Stefano: “È stato il miglior papà”

Belén Rodriguez è presente a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, per i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano D Martino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Stefano De Martino

Argomenti discussi: Stefano De Martino, il gesto di Antonino Spinalbese dopo la morte del padre; Stefano De Martino e le prime parole dopo la morte del padre: Il mio nome ha la sua voce; Guardate Belen e Santiago! Lutto Stefano De Martino, l'ex moglie e il figlio subito scoperti: cosa è successo; Guardate Belen e Santiago!. Lutto Stefano De Martino, l'ex moglie e il figlio subito scoperti: cosa è successo (FOTO).

belen e stefano viciniBelen e Stefano vicini nel lutto: Lei in lacrime ai funerali del signor Enrico. Il raccontoA La Volta Buona il direttore di Nuovo Tv Riccardo Signoretti ha riportato il sostegno della showgirl all'ex marito in un momento molto difficile ... today.it

belen e stefano viciniBelen accompagna Santiago ai funerali del papà di Stefano? L’ultimo saluto a nonno EnricoSui social la foto di Belen Rodriguez con suo figlio Santiago. Non ci sono parole ma sembrano diretti a Torre del Greco per i funerali del papà di Stefano De Martino, nonno Enrico ... ultimenotizieflash.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.