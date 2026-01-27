Belen al funerale del papà di Stefano De Martino | un dettaglio non passa inosservato
Durante i funerali di Enrico De Martino a Torre del Greco, Belen Rodriguez era presente. L'evento si è svolto presso la chiesa di San Michele, testimoniando il rispetto e il sostegno tra le persone coinvolte. Un momento di grande significato che ha attirato l’attenzione senza enfasi, mantenendo sobrietà e rispetto per la famiglia.
Martedì 20 gennaio, presso la chiesa di San Michele, sulla collina di Sant’Alfonso a Torre del Greco, si sono svolti i funerali di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino. La cerimonia si è tenuta in forma estremamente riservata, senza la presenza di fotografi né riprese dall’esterno. Una scelta precisa, legata alla volontà della famiglia di vivere il lutto lontano dall’esposizione mediatica. A spiegare perché non esistono immagini di quei momenti è stato anche Roberto Alessi, sottolineando il clima di discrezione assoluta che ha accompagnato l’ultimo saluto. Tuttavia, alcune testimonianze dei presenti hanno iniziato a filtrare, rivelando un dettaglio destinato a far discutere. 🔗 Leggi su Tvzap.it
