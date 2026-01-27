Questa introduzione si concentra sulla prima sfilata di Beatrice Borromeo dopo la gravidanza, durante l’Alta Moda di Parigi, alla presentazione di Christian Dior Haute Couture 2026. Si tratta di un evento importante che segna il ritorno di Beatrice nel mondo della moda, indossando uno stile sobrio e raffinato, con dettagli come jeans e una giacca ricamata, senza eccessi o sensazionalismi.

Beatrice Borromeo ha brillato nella settimana dell’Alta Moda di Parigi, alla sfilata di Christian Dior Haute Couture 2026, la prima cui assiste dopo la nascita di sua figlia Bianca, lo scorso ottobre. La moglie di Pierre Casiraghi ha fatto invidia a tutte le icone di stile, compresa sua cognata Charlotte Casiraghi. Beatrice Borromeo, jeans e giacca ricamata. A dir la verità, Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi sono molto amiche ma indubbiamente sono grandi rivali in fatto di moda. Infatti, sono brand ambassador delle due Maison più rappresentative di Francia, la prima è il volto di Dior, la seconda di Chanel. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beatrice Borromeo, prima sfilata dopo la gravidanza: jeans e giacca-gioiello ricamata

